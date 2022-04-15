Российские войска завершают формирование наступательной группировки на востоке Украины.

Об этом 15 апреля на пресс-брифинге заявил спикер украинского Министерства обороны Александр Мотузяник.

"Сейчас Российская Федерация завершает формирование наступательной группировки в восточной операционной зоне. Противник продолжает вести боевые действия на отдельных направлениях. Наибольшая активность наблюдалась в слобожанском и донецком операционных районах, а в южно-бугском противник пытается улучшить свое тактическое положение", - сказал Мотузяник.

Как писала "Страна", вчера Пентагон сообщил, что российские войска появились на севере Донбасса, где идет подготовка крупного наступления.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.