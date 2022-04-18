Российская армия пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на странице Минобороны Facebook.

Главнокомандующий ВСУ также рассказал о ситуации в других регионах, где происходят военные действия. В частности, он отметил, что ситуация на южном направлении контролируется.

"Существенно уменьшена угроза с моря благодаря утоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров", – заявил он.

Залужный отметил, что силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Также противнику не дают возможности продвинуться в направлении Запорожья.

Напомним, в Минобороны Украины сообщили об освобождении населенных пунктов вокруг Изюма.

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