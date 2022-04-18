Российские войска пытаются прорвать оборону украинской армии на Изюмском направлении - Залужный
Российская армия пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на странице Минобороны Facebook.
Главнокомандующий ВСУ также рассказал о ситуации в других регионах, где происходят военные действия. В частности, он отметил, что ситуация на южном направлении контролируется.
"Существенно уменьшена угроза с моря благодаря утоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров", – заявил он.
Залужный отметил, что силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Также противнику не дают возможности продвинуться в направлении Запорожья.
Напомним, в Минобороны Украины сообщили об освобождении населенных пунктов вокруг Изюма.
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