В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта по состоянию на 18:00 18 апреля, в которой говорится, что основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории. Также фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Продолжаются ракетно-бомбовые удары оккупантов по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.

В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия. С целью усиления наступательных возможностей, захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной республики Крым. Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года. Не исключаются провокационные действия и применение противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах Российской Федерации, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено.

На Слобожанском направлении группировка врага, в состав которой входят отдельные подразделения 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.

На Изюмском направлении агрессор действует отдельными подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковых армий Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково. В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Кураховском, Запорожском направлениях, а также в направлении Попасной. Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.

Продолжаются бои за Мариуполь. Враг производит штурмовые действия в районе морского порта.

На Южнобужском направлении отдельные подразделения оккупантов продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций группировки войск Сил обороны. Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, однако без особого успеха.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки. Оккупанты и дальше нарушают нормы Международного гуманитарного права, блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов, отказываются согласовывать гуманитарные маршруты и производят обстрелы местности вблизи возможных "зеленых коридоров". На занятых территориях противник похищает и вывозит в Российскую Федерацию оборудование, технику и производимую продукцию местных компаний, минирует поля сельскохозяйственного назначения.

Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и, по отдельным направлениям, освобождать от захватчиков украинские земли.

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Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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