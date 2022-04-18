ВСУ освобождают украинские земли. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта по состоянию на 18:00 18 апреля, в которой говорится, что основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории. Также фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Продолжаются ракетно-бомбовые удары оккупантов по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры. 

В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия. С целью усиления наступательных возможностей, захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной республики Крым. Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года. Не исключаются провокационные действия и применение противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах Российской Федерации, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено.

На Слобожанском направлении группировка врага, в состав которой входят отдельные подразделения 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.

На Изюмском направлении агрессор действует отдельными подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковых армий Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково. В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Кураховском, Запорожском направлениях, а также в направлении Попасной. Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.

Продолжаются бои за Мариуполь. Враг производит штурмовые действия в районе морского порта.

На Южнобужском направлении отдельные подразделения оккупантов продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций группировки войск Сил обороны. Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, однако без особого успеха.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки. Оккупанты и дальше нарушают нормы Международного гуманитарного права, блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов, отказываются согласовывать гуманитарные маршруты и производят обстрелы местности вблизи возможных "зеленых коридоров". На занятых территориях противник похищает и вывозит в Российскую Федерацию оборудование, технику и производимую продукцию местных компаний, минирует поля сельскохозяйственного назначения.

Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и, по отдельным направлениям, освобождать от захватчиков украинские земли.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 18 апреля 2022 года 

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 18 апреля 2022 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 18 апреля 2022 года

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Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении. 

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