В ночь с 17 на 18 апреля американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска, вероятно, захватили Мариупольский порт 16 апреля, сократив украинские позиции в городе до завода "Азовсталь" и нескольких изолированных очагов.

Об этом говорится в сообщении института в Facebook.

По данным института, 17 апреля российские войска продолжали безуспешно наступать на Рубежное Попасную и Северодонецк. Также они продолжали наращивание сил вокруг Изюма, но наступательных действий не вели.

Отмечается, что в течение последних 24 часов вокруг Херсона не произошло значительных изменений, хотя небольшие бои продолжаются в Александровке.

"Российские силы, сосредоточенные вокруг Изюма, будут продолжать мелкомасштабные наступательные действия на юго-восток и юго-запад и могут начать более масштабное наступление", - пишет институт.

Также сообщается, что они могут начать новую наступательную операцию из Донецка на север через Авдеевку в сторону Краматорска.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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