В Генеральном штабе представили оперативную информацию к 18:00 17 апреля. По данным ведомства, противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Украины.

В Генштабе заявили, что на Северском направлении россияне могут засылать ДРГ и наносить ракетные удары по элементам военной и гражданской инфраструктуры Украины.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, обстреливает город ракетами.

На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Продолжает ракетно-бомбовые удары по Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, пытался штурмовать "Азовсталь". В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области противник зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги.

"Значительный общественный резонанс в Крыму приобрела информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва". Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими средствами массовой информации", - также сообщает Генштаб.

Кроме того, из-за нехватки людей захватчики пытаются мобилизовать жителей временно захваченных территорий. В Изюме они начали принудительную мобилизацию мужчин.

Также россияне продолжают подготовку к референдуму для создания "ХНР".

"Для фальсификации его результатов планируется использовать персональные данные жителей региона, которые собирают оккупанты при выдаче так называемой "гуманитарной помощи". Среди жителей также распространяется информация, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды вооруженных сил Российской Федерации", - сообщает Генштаб.

При проведении подготовки перед отправкой в Украину на полигонах РФ отмечено более 50 случаев самовольного ухода из полевых лагерей личным составом.

Война в Украине продолжается уже 53-й день.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

