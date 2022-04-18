ВСУ освободили несколько населенных пунктов вокруг Изюма в Харьковской области.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены. Больше информации дать не могу", - сказал он.

По его словам, сейчас на Слобожанском направлении Изюм и его окрестности являются местами наибольшего скопления российских подразделений.

"Именно оттуда, в том числе, они постараются развить наступление на восток", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что Россия постепенно отводит войска и технику из Боровой под Харьковом в направлении Донбасса.

При этом в Минобороны объяснили, почему Россия не начинает агрессивное наступление на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.