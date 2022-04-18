Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Мариуполь будет деблокирован и освобожден.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Что касается недавнего призыва Минобороны РФ к украинским защитникам сдаться, по мнению Буданова, это очень напоминает ситуацию в Иловайске.

"На наш взгляд, это очень напоминало операцию в Иловайске. Это, во-первых. Во-вторых, я совершенно уверен в том, что наши защитники не сдадутся и будут обороняться до последнего. И я абсолютно уверен, что "обороняться до последнего" - это будет не их уничтожение, а наша всеобщая победа. Мариуполь будет освобожден. Деблокирован и освобожден. А наши парни, все, кто там находится, они - настоящие герои", - сказал Буданов.

Напомним, ранее защитники Мариуполя заявили, что будут стоять до конца.

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