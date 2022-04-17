Защитники Мариуполя не будут сдаваться, несмотря на предложение РФ выбросить белый флаг и покинуть завод "Азовсталь".

"Сдача невозможна", - приводит слова одного из украинских военных журналист издания The Time Саймон Шустер у себя в Twitter.

"Я на связи с одним из последних защитников Мариуполя. Он ранен. После резни в Буче, по его словам, "сдача невозможна". Он чувствует, что их отряд выполнил свою миссию. Они вызвали на себя так много огневой мощи россиян, что это дало другим городам шанс выжить", - пишет Шустер.

Скриншот: Twitter/Simon Shuster

Ранее российское минобороны предложило украинским силам на заводе "Азовсталь" в Мариуполе сдаться в обмен на сохранение жизни. Однако в Украине предполагают, что никакого сохранения жизней не будет, а украинским военным устроят второй Иловайск.

В Генштабе считают, что в Мариуполе не исключена высадка морского десанта. Кроме того, Россия отправила в Мариуполь стратегические бомбардировщики Ту-22М3.