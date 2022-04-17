Российское минобороны предложило украинским силам на заводе "Азовсталь" в Мариуполе сдаться в обмен на сохранение жизни.

Об этом Минобороны РФ заявило в ночь с 16 на 17 апреля.

С 06:00 в РФ предложили начать режим тишины и сигнализировать об этом поднятием флагов по периметру завода: красных с российской стороны и белых - с украинской. Минобороны РФ заявило, что время для сдачи в плен - с 06:00 до 13:00.

Пока ни Украина, ни заблокированные в Мариуполе силы ВСУ на эти предложения официально не реагировали.

Напомним, ранее морпехи из Мариуполя заявили о критической ситуации и призвали власти провести деблокаду города любым путем.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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