В Мариуполе более 100 тысяч человек страдают от нехватки еды и воды, люди умирают от голода - ООН
По данным ООН, в Мариуполе более 100 000 мирных жителей страдают от нехватки еды, воды и отсутствия отопления.
Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, пишет "Голос Америки".
"Это катастрофическая ситуация: люди умирают от голода", – заявил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.
По его словам, российские военные не пропускают представителей ООН в Мариуполь.
Напомним, морпехи из Мариуполя заявили о критической ситуации и призвали власти провести деблокаду города любым путем.
Ранее мы писали, что по словам Зеленского, уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Киева и Москвы.
Также "Страна" сообщала, что с понедельника оккупанты перестанут выпускать из Мариуполя мужчин, чтобы провести "фильтрацию".
Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.