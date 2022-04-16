По данным ООН, в Мариуполе более 100 000 мирных жителей страдают от нехватки еды, воды и отсутствия отопления.

Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, пишет "Голос Америки".

"Это катастрофическая ситуация: люди умирают от голода", – заявил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.

По его словам, российские военные не пропускают представителей ООН в Мариуполь.

Напомним, морпехи из Мариуполя заявили о критической ситуации и призвали власти провести деблокаду города любым путем.

Ранее мы писали, что по словам Зеленского, уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Киева и Москвы.

Также "Страна" сообщала, что с понедельника оккупанты перестанут выпускать из Мариуполя мужчин, чтобы провести "фильтрацию".

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.