В Мариуполе российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов.

Об этом со ссылкой на находящихся в городе жителей сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

По данным горсовета, российские военные запрещают захоронение убитых ими же людей.

"В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам предать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела неизвестно", - сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Также в горсовете считают, что учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами заместить следы своих военных преступлений в городе.

Напомним, морпехи из Мариуполя заявили о критической ситуации и призвали власти провести деблокаду города любым путем.

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