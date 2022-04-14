В Европейских странах продолжаются переименования топонимов в честь Украины. Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю переименовывается в "Украину".

Такое решение в поддержку украинцев приняли местные власти, сообщает местное издание Antena 3.

"Севильский городок Фуэнтес-де-Андалусия ставит себя на место Украины и меняет названия своих главных и второстепенных улиц в дни Страстной недели. Населенный пункт с населением 7200 человек будет переименован в Украину, а также будет изменено название некоторых его улиц на названия и районы украинских городов", - говорится на сайте.

Также в Фуэнтес-де-Андалусия улицы сменят названия на Киев, Мариуполь и Харьков.

Отметим, что в Украине тоже проходит процесс переименования. В некоторых городах убирают названия улиц, названных именами российских деятелей. Так, горсовет Ивано-Франковска решил дерусифицировать улицы. Уберут улицы 8 Марта и Чехова, появятся - героев Мариуполя и Шухевича. Кроме того, Кличко объявил о переименовании станций метро Киева, названия которых связаны с Россией и Беларусью.