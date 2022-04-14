В Одессе с памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров на Думской площади исчезнут указатели городов Российской Федерации. Речь идет о Волгограде, Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Таганроге.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующее решение принял исполком Одесского городского совета.

"Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", - написал Труханов.

Ранее мы писали, что Кличко объявил о переименовании станций метро Киева, названия которых связаны с Россией и Беларусью. Мэр предположил, что подобные изменения Киевсовет рассмотрит на ближайшей сессии.

Также в Днепре переименуют все улицы, названия которых связаны с Россией.

Кроме того, сообщалось, что горсовет Ивано-Франковска решил дерусифицировать улицы. Уберут улицы 8 Марта и Чехова, появятся улицы героев Мариуполя и Шухевича. Всего хотят переименовать порядка нескольких десятков улиц.

Также мы писали, что в Мукачево демонтировали памятник-бюст Пушкину.

"Страна" ранее рассказывала, как в Украине начали сносить памятники Пушкину и запрещать русский в школах.