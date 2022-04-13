Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал переименование станций метро Киева, названия которых связаны с Россией и Беларусью.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Кличко привел пример "Минской".

"Если из Минска идут угрозы нам, с территории Беларуси взлетают самолеты, бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам – какое-то недружественное напоминание. Я убежден, что "Минская" может стать "Варшавской". Это город, который помогает Киеву", – заявил Кличко.

Мэр предположил, что подобные изменения Киевсовет рассмотрит на ближайшей сессии.

Напомним, что ранее начальник метро Киева предлагал дерусифицировать станции. Он предлагал избавиться от станций "Дружбы народов", "Минской" и "Льва Толстого".

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