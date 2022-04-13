Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал "Стране", что британский архитектор и дизайнер Роберт Фостер, основатель бюро "Foster+Partners", который работал над дизайном штаб-квартиры компании Apple "Apple Park" будет участвовать в восстановлении архитектуры Харькова после войны.

"Он изъявил желание принять участие в создании архитектурного облика после моего выступления на форуме мэров, организованного ООН. Очевидно, его тронуло то, что я рассказал о Харькове, ценности его архитектуры и том, как важно ее восстановить после разрушений. Очень важно распланировать восстановление города на несколько составляющих: первая - центральная часть города, второе - жильё для людей, которое нужно построить по новым требованиям, с подземными парковками, которые будут служить бомбоубежищем. Все должно быть построено в современном стиле, по последним энергосберегающим технологиям. Хочу, чтобы мы пересмотрели многие вещи, но нужно найти единый архитектурный ансамбль. Харьков должен сохранить изюминку нашего известного архитектора Алексея Бекетова. Я уверен, что мы в будущем будем одной из IT-столиц, потому что мы подходим для айтишников по всем параметрам", - сказал Терехов.

Также Терехов сообщил, что уже в эту субботу будет вести переговоры непосредственно с Робертом Фостером.

"В субботу обсудим основные концептуальные и финансовые вопросы. И будем сразу приступать к работе. Активные боевые действия не повлияют на разработку новой концепции города. Мы уже понимаем, какие кварталы нам нужно отстраивать, мы понимаем планировку территории и предоставим ему план города. Основные здания разрушены и я хочу немного поменять архитектурный образ", - рассказал мэр Харькова.

Ранее Терехов рассказывал, что в Харькове уничтожено 1937 объектов. Среди них 1671 жилой дом и 75 школ.

Между тем о мире Первой столице думать пока рано. Так, сегодня харьковчан попросили пробыть в укрытиях весь день.