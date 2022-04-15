Командир морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына заявил о критической ситуации для украинских войск в Мариуполе.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Волына, как и ранее замкомандира "Азова", призвал власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

По словам Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут упорные бои, противник агрессивно наступает. Ситуация критическая.

По мнению Волыны, Мариуполь может спасти или срочная военная операция, или политическое решение.

"Это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства", - заявил он.

По его словам, защитники Мариуполя не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но ситуация ухудшается.

Напомним, уже больше месяца российские войска и "ДНР" штурмуют Мариуполь. Сейчас бои идут уже в центре города. Минобороны РФ заявляет, что под их контролем уже находятся Мариупольский порт и меткомбинат имени Ильича. Украинская сторона это не подтверждает.

Мы также писали, что ранее в 36-й отдельной бригаде морской пехоты в Мариуполе заявили об истощении ресурсов для обороны. Позже Подоляк подтвердил проблемы с боеприпасами.

Кроме того, сообщалось, что часть морпехов в Мариуполе попала в плен.

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