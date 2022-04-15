Впервые с начала войны российская авиация совершила бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3.

Ими воздушный удар был нанесен по городу Мариуполь, заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, армия РФ продолжают сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, установлении контроля над Донецкой и Луганской областями.

Ранее мы писали, что морпехи из Мариуполя заявили о критической ситуации и призвали власти провести деблокаду города любым путем.

Также "Страна" сообщала, что в Мариуполе сообщили, что РФ и "ДНР" планируют 9 мая провести в городе "карнавал победы".

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.