Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что если РФ уничтожит украинских защитников в Мариуполе, это поставит точку на переговорах Киева и Мосвы..

Об этом Зеленский сказал в интервью украинским онлайн-медиа, пишет "Украинская правда".

"Мариуполь - это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах Глухой угол - потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет", - сказал Зеленский.

В целом по Мариуполю Зеленский сказал, что "ситуация очень сложная".

"Заблокированы наши военные, заблокированы раненые. Там гуманитарный кризис, нет еды, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются. И одной благодарности мало, потому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет.

Мы договаривались, что будут гуманитарные коридоры. Хотели забрать раненых, наших женщин и детей, но Россия отказалась. Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе – это вопрос переговоров. Режим прекращения огня очень необходим, чтобы унести раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранит им жизнь. Да, может быть Иловайск", - сказал Зеленский.

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