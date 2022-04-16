Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты с понедельника, 18 апреля, намерены закрыть город на въезд-выезд, чтобы потом провести фильтрацию оставшихся в нем мужчин.

Об этом он написал у себя в Telegram.

"Процедура фильтрации набрала максимальные обороты… По городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю. В это время будет проведена фильтрация 100 процентов оставшихся в городе мужчин. Для того они будут перемещены в Новоазовск", - написал он.

Также Андрющенко добавил, что часть мужчин оккупанты хотят мобилизовать.

"Часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов, а отнесенных к неблагонадежным изолировать. Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально подходящих для жизни условиях", - уточнил он.

По его словам, во время фильтрационных мероприятий оккупанты досматривают гаджеты и проводят тщательный осмотр, а также устраивают инсценировку расстрела.

"В фильтрационных лагерях и пунктах сто процентов мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела) разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела. В общем, можно говорить о том, что от 5 до 10 процентов не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба пока не известна, работаем", - резюмировал Андрющенко.

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