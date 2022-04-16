Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что Россия не согласна выпустить защитников Мариуполя из почти разрушенного города и требует от них сдачи в плен, о чем сегодня говорил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем вечернем обращении Министерство обороны РФ заявило, что для сил ВСУ, укрепившихся на заводе "Азовсталь", "единственный шанс спасти свои жизни - добровольно сложить оружие и сдаться".

Ранее морпехи из Мариуполя заявили о критической ситуации и призвали власти провести деблокаду города любым путем.

Кроме того, появилась информация, что российские оккупанты с понедельника, 18 апреля, намерены закрыть город на въезд-выезд, чтобы потом провести фильтрацию оставшихся в нем мужчин.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.