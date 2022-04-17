Вечером в субботу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. По его словам, сегодня прошло совещание по вопросу восстановления Украины.

"Мы можем раз и навсегда решить многие устаревшие проблемы всей среды нашей жизни: сделать качественное городское планирование там, где его не было, учесть реальные транспортные потоки, гарантировать энергосбережение, экологичность материалов, инклюзивность", - сказал Зеленский.

Зеленский рассказал об обеспечении жильем украинцев. Еще в прошлом году перед правительством стояла задача предоставить его ветеранам, которые стоят в очереди, и всем военнослужащим. Сейчас задача расширяется на масштаб всего государства.

"Я поставил сегодня задачу, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем все наши переселенцы. Те, чей дом разрушен войной. Временным – пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсации – квадратными метрами или деньгами", - сказал президент.

Также, по его словам, на втором этапе будут восстановлены все города и общины, которые пострадали в результате войны. А на третьем этапе - жильем будут обеспечены все, кто защищал или защищает государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет.

Зеленский рассказал, что обсуждались также вопросы мемориализации того, что украинцы пережили во время этой войны. По его словам, готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, который соединял Ирпень и Бучу с Киевом. Историю людей, спасавшихся по этому мосту и этой дороге в Киев от российских захватчиков.

Зеленский рассказал, что поговорил сегодня с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон об оборонной и другой поддержке для Украины, а также об ужесточении санкций против России.

Также президент рассказал о ситуации в Мариуполе.

"Ситуация в Мариуполе остается максимально жесткой. Просто нечеловеческой. Такой ее сделала Россия. Повлиять на это можно только двумя путями. Или партнеры предоставят Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты, причем без преувеличения немедленно. Чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или – переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей. Хотя мы слышали много намерений от тех, кто хотел помочь и кто действительно пользуется международным авторитетом, но ни одно из них пока не реализовалось. Впрочем, мы не оставим эти попытки", - сказал Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что подписал указ о награждении 186 военнослужащих ВСУ, 13 военнослужащих ГУР, 2 работников СБУ, 1 бойца Нацгвардии.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал о связи переговоров Украины и РФ с обещаниями от стран-гарантов безопасности.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский готов обсуждать с РФ нейтральный статус и Крым после вывода войск с оккупированных территорий.

Напомним, "Страна" следит за событиями в Украине в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.