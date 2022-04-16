Президент Украины Владимир Зеленский согласен говорить с Россией по поводу невступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО), нейтрального статуса страны и вопроса Крыма только после вывода войск с оккупированных территорий.

Об этом он сказал в интервью для украинских СМИ.

"Есть вопрос НАТО - давайте говорить. Есть вопрос Крыма - когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить об этом. Это нормальный шаг. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как нет выстрелов и отведена техника", - заявил Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.