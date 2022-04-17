Утром в воскресенье, 17 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что продолжается переброска российских сил в Украину. Новые силы в Украину заводят из Курской, Брянской и Воронежской областей РФ. Они накопили значительное количество боеприпасов.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Также Генштаб ВСУ сообщает о низком моральном уровне противника – россияне постоянно жалуются на отсутствие ротации, регулярно ломающуюся технику, качество топлива и питания.

На Донецком и Таврийском направлениях враг продолжал наносить авиаудары по Мариуполю. Также проводились штурмовые действия в районе морского порта. Не исключена высадка морского десанта.

"Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, сообщается, что за сутки украинская ПВО сбила шесть крылатых ракет.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.