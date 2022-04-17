Украина отправляет на Международный кинофестиваль "Фебиофест" в Прагу фильм о Мариуполе "Почему я живой".

Фильм Одесской киностудии, снятый в жанре драмы, повествует о жизни Мариуполя в период нацистской оккупации времен Второй мировой войны. Режиссером фильма стал Виллен Новак, в ролях снимались такие актеры, как Виктор Жданов, Георгий Делиев, Артем Вильбик, Роланд Мишко, Анастасия Маркив. Бюджет киноленты составил более 46 млн гривен.

В центре сюжета - эпическая история любви, основанная на реальных событиях. Семнадцатилетняя Фрося и ее любимый Ленчик мечтают пожениться, но отец девушки категорически против евреев в семье. Жизнь влюбленных безвозвратно меняется, когда их родные и миллионы других людей становятся жертвами войны. Героям предстоит пережить оккупацию и нацистский террор, чтобы сохранить любовь и человечность в самые темные времена.

Известно, что "Фебиофест" в Праге - один из крупнейших чешских кинофестивалей, который занимает второе место среди самых престижных киномероприятий Чехии (после Международного кинофестиваля в Карловых Варах). "Фебиофест" фокусирует своё внимание на показе игрового кино, в основном, на художественных фильмах.

Ранее мы писали, что Украина второй год подряд выдвигала на "Оскар" фильм о Донбассе.

Также "Страна" сообщала, что фильм "Стоп-Земля" получил Гран-при Одесского международного кинофестиваля в прошлом году.