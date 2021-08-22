Известный британский режиссер Терри Гиллиам оскандалился во время получения награды в Одессе, перепутав Украину с Россией. Кадры опубликованы в Telegram-канале "РИА Новости".

Так, Гиллиам был почетным гостем на международном кинофестивале в Одессе. Он решил поблагодарить город и страну, но перепутал Украину с Россией.

Когда Гиллиам начал уходить от микрофона, его остановила ведущая и еще раз напомнила, что Украина - это не Россия. Гиллиам ответил, что автор фильма "Броненосец Потемкин" " Сергей Эйзенштейн был советским режиссером - и что из-за "особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы" он "потерял связь с реальностью".

После этого ведущая Янина Соколова обратилась к зрителям со словами "Слава Украине и Слава нации".

Терри Гиллиам - британский кинорежиссер и участник комедийной группы "Манти Пайтон".

Напомним, на встрече с киноплонниками Терри Гиллиам назвал Украину идеальным местом, где сочетаются трагедия и комедия. Вместе с тем он высоко оценил актерский талант президент Владимира Зеленского.

"Страна" ранее писала, что Одесский кинофестиваль назвал первых победителей.

Также сообщалось, что новую ленту Сенцова за 25 млн гривен из бюджета презентуют на Венецианском кинофестивале.