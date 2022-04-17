Британские СМИ призывают НАТО к военному вмешательству в Украине, иначе Киев может потерпеть поражение.

В частности, об этом пишет колумнист The Guardian Саймон Тисдэлл.

По мнению журналиста, в грядущей битве за Донбасс потери ВСУ неизбежно будут высокими, "и, возможно, лучший исход, на который они могут надеяться, - это тупик".

"По мере того как разворачивается этот ужас, НАТО - самый могущественный в мире военный альянс, возглавляемый США, - будет сидеть сложа руки, очевидно, готовый, в случае необходимости, наблюдать, как Украину расчленяют по крупицам", - пишет Тисдэлл.

Он полагает, что "западные лидеры должны меньше говорить и больше делать, а если ничего другого не помогает, быть готовым к военному вмешательству".

Как заметил Телеграм-канал "Политика Страны", это не первый призыв The Guardian к тому, чтобы Запад напрямую вмешался в войну, которая идет в Украине. Ранее издание в своей редакционной статье требовало, чтобы НАТО ввело войска на западную Украину, подвело флот к Одессе и пригрозило Москве авиаударами по ее войскам.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.