В воскресенье, 17 апреля, по Броварам в Киевской области был нанесен ракетный удар, из-за чего местные жители сейчас могут испытывать проблемы с электричеством и водоснабжением.

Об этом заявил мэр города Игорь Сапожко.

"Сегодня с самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей громаде. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электричеством и водоснабжением. Все службы работают в усиленном режиме. Хочу напомнить – война продолжается. Не нужно бежать с телефоном и снимать видосики, обращаться к людям и снимать себя на фоне определенных вещей", - сказал Сапожко.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.