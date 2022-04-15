Корабли постоянной морской группы НАТО вошли в Балтийское море для учений с соседними странами альянса и странами-партнерами.

Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии, пишет портал ERR.

Группа состоит из пяти кораблей и возглавляет ее фрегат королевского военно-морского флота Нидерландов "De Zeven Provinciën". Вчера в Балтийское море вошла часть судов группы SNMG1. Оставшиеся корабли пришли сегодня в терминал Таллинского порта.

Цель учений состоит в том, чтобы продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом.

Североатлантический Альянс регулярно развертывает морские силы в Балтийском море, чтобы поддерживать оборонительный потенциал в соответствии с договорными обязательствами.

Корабли НАТО простоят в терминале еще как минимум неделю, а на следующей - на смену им придет уже другая группа военно-морских сил Североатлантического Альянса.

Напомним, вчера в Польше заявили о готовности всех стран НАТО к войне с Россией.

Также мы писали, что Швеции и Финляндия задумались о вступлении в НАТО. В ответ на это Медведев заявил, если эти страны войдут в Альянс, о безъядерной Балтике речь идти уже не сможет.

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