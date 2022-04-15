Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов говоря о возможной гибели президента Украины Владимира Зеленского во время ударов по "центрам принятия решений" заявил, что "туда ему и дорога".

"Надо бомбить те места, где действительно находится центр принятия решений", - заявил Миронов.

По мнению Миронова, "разговаривать там [в Украине] не с кем".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления о том, что российские власти хотят убить президента Владимира Зеленского. По словам Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы "Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия".

При этом британская газета писала, что за неделю войны России с Украиной на Владимира Зеленского совершили три покушения.

Напомним, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.