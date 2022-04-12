"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о "внешнем управлении" иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram-канале.

"Инициатива "Единой России" коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими.

Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда", - заявили в партии.

При этом иностранные собственники смогут возобновить работу в РФ или продать пакет акций своей компании.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон возможности регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний.

После этого сообщалось, что российские авиакомпании не вернули иностранные самолеты на сумму почти 10 млрд долларов. В ответ на это Еврокомиссия запретила 21 российской авиакомпании работать на территории Евросоюза.

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