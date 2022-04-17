Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что в России ставят задачу перед военными успеть провести решающую битву, которая развернется на востоке страны, к Пасхе. Поэтому сейчас военные готовятся к наступлению. Но, по словам Буданова, у противника ничего не получится.

Об этом Буданов сказал в эфире общенационального телемарафона.

"Россияне готовятся к решающей битве, они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как в известной степени выигрыш России в этой "операции". Они спешат к Пасхе", - сказал глава военной разведки.

По его словам, у россиян ничего не получится, они не успеют и Украина выстоит. Буданов добавил, что у врага возможны временные тактические победы.

"У нас много мест, где некоторые населенные пункты переходят из рук в руки по 2-3 раза в сутки. В Вербное воскресенье им ничего не мешает совершать кровавые убийства, до Пасхи они хотят успеть завершить огромное кровопролитие и будут продолжать его дальше", - уточнил он.

Ранее разведка сообщала, что Россия хочет закончить войну или получить существенную победу к 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.