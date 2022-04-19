Запорожская обладминистрация заявила об обстреле Гуляйполя фосфорными бомбами.

Сейчас в Запорожской области разворачиваются крупные бои. Российская армия пытается наступать на север в рамках плана по окружению группировки украинских войск на Донбассе.

Напомним, российские войска начали наступление на юге в направлении Гуляйполя.

Ранее мы писали, что российские военные обстреляли фосфорными снарядами село Новоданиловка Запорожской области. В результате загорелся жилой дом.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.