Российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли город Гуляйполе Запорожской области. В результате обстрела есть пострадавший, пять домов разбиты, некоторые из них - полностью.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Вчера, 16 апреля, оккупанты совершили обстрел из тяжелой артиллерии по домам местных жителей Гуляйполя. В результате обстрела снарядами попали в пять частных домов. В результате - часть из них разбиты полностью, остальные - имеют повреждения различной степени", - говорится в сообщении.

На данный момент установлена информация об одном травмированном мужчине пожилого возраста.

По факту военного преступления следователями начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Ранее мы также писали, что в ночь на 17 апреля российско-оккупационные войска обстреляли еще один район Северодонецка, из-за чего загорелись четыре многоэтажки.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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