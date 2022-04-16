В результате ракетного удара по ферме в Полтавской области погиб сторож. Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Вот так выглядит так называемый "русский мир". "Демилитаризация" фермерского хозяйства недалеко от Полтавы. Видимо, искали там "боевых" гусей или коров. Но убили человека - местного сторожа", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.