Российские войска сегодня утром начали вторую фазу наступления на Донбассе, который они собираются захватить до Пасхи.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Наши войска держатся. Только в двух местах оккупантам удалось прорваться – это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, секретарь СНБО уверен, что Путин по-прежнему хочет уничтожить правительство Украины.

Ранее мы писали, что российские войска пытаются прорвать оборону украинской армии на Изюмском направлении.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.