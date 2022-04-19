Заканчивается второй месяц войны в Украине. Сегодня начался уже 55-й день с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Российские войска начали вторую фазу наступления и атакуют на Донбассе, концентрируют силы возле Изюма и Северодонецка, а также продвигаются на Славянск и в сторону Авдеевки, ведут уличные бои в Попасной и Кременной (по некоторым данным, этот населенный пункт уже контролируют российские военные), в деревне Долгенькое и тактическое наступление в Запорожской области. Мощным обстрелам этой ночью подверглись Харьков и Николаев (с последующими пожарами), Запорожская область заявила об обстреле Гуляй Поля фосфорными бомбами.

Продолжается бой за Мариуполь, в случае падения которого Зеленский обещал выйти из переговоров с РФ.

Сегодня, 19 апреля, пройдет большая видео-встреча между основными союзниками по НАТО, на которой будут обсуждать новые санкции против России. В частности соберутся лидеры США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии.

Что показал 54-й день войны - читайте в нашем материале.

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Ниже в обновляемом материале хроника событий 19 апреля.

09:21 В Киеве возобновили работу 16 диппредставительств. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

В столице снова работают дипломаты ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдавии, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

09:20 Сегодня гуманитарных коридоров для эвакуации снова не будет.

09:14 Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко об оперативной информации на утро 19 апреля:

"Россияне продолжают постоянные обстрелы на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях.

В Очеретинской общине несколько сел остались без электричества, возобновить электроснабжение сейчас нет возможности. У Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление - обе попытки остановили ВСУ. В результате артобстрелов погиб один гражданский, повреждены несколько жилых домов, перебит газопровод.

Постоянные обстрелы в Марьинском и Торецком общинах. В Торецке идет эвакуация гражданских и подвоз гуманитарной помощи. Также ответственные службы работают над восстановлением электро- и газоснабжения.

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая", - написал он.



На фото: последствия обстрелов прифронтовых населенных пунктов Донбасса, совершенных российскими оккупантами в течение нескольких дней.

09:13 С начала войны в Украине погибли 205 детей, еще 367 получили травмы. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

09:10 Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай призвал срочно эвакуироваться жителей области

"Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро", - написал Гайдай.

По его словам назначены два эвакуационных поезда, на которых могут уехать жители из Донецкой и Луганской областей. Время отправления можно узнать в справочной вокзала и на горячей линии 0 800 503 111.

Также Сергей Гайдай заявил, что этой ночью ВСУ отразили наступление в Рубежном и Попасной.

09:02 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявляет, что войска РФ не видят Харьков целью своего наступления, а обстрелы по городу и его окрестностям противник ведет, чтобы предотвратить наступление ВСУ.

"По Харькову, по окрестностям Харькова работают сейчас очень сильно. Нет, они не видят его целью. Они боятся, что мы продвигаемся. Они работают по предполагаемым местам наших резервов, наших войск, потому что от Харькова и от Николаева идет движение. Поэтому они пытаются воспрепятствовать этому", - сказал Арестович.

08:59 Бывший президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию к переговорам, сообщает The Hill.

"Не имеет смысла, что Россия и Украина не садятся и не вырабатывают какое-то соглашение. Если они не сделают этого в ближайшее время, не останется ничего, кроме смерти, разрушения и бойни", - сказал Трамп.

По его словам, это война, "которой никогда не должно было случиться, но она случилась". "Решение никогда не может быть таким хорошим, каким оно было до начала стрельбы, но решение есть, и его нужно найти сейчас, а не потом, когда все умрут", - заявил Трамп.

08:54 Мэр Херсона Игорь Колыхаев написал Зеленскому письмо, где просит дать указания, как дальше работать в условиях оккупации (Колыхаев остался в Херсоне). Учитывая, что законодательство позволяет объявить оставшихся там чиновников коллаборантами, Колыхаев считает, что нужно регламентировать их работу.

Мэр спрашивает, как оформлять перевод сотрудников на удаленку, как работать главам коммунальных предприятий и что делать при остановке выплат Госказначейством. В том числе, судя из текста письма, возможна остановка (или уже остановлено) перечисления в Херсон пенсий, зарплат бюджетникам и социальных пособий.

08:49 Monobank не будет прекращать обслуживание и закрывать счета клиентов, выехавших до 24 февраля в Крым и на территорию неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

"Не время ссориться внутри. Есть общий враг, а остальное подождёт", - написал он в Telegram-канале.

08:42 В Украине останутся не засеянными более 30% сельскохозяйственных полей, предназначенные для пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Об этом сообщает Управление ООН гуманитарным вопросам.

"Продолжающиеся военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу: 36 стран зависят от экспорта Украины и России", - сообщили в организации.

08:34 CNN пишет, что США изучают возможность признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом изданию сообщили источники в Госдепартаменте. По их данным, процесс может занять несколько недель.

Публично представитель Белого дома Нед Прайс заявил по этому поводу следующее: "Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон". Сейчас в США статус "спонсоров терроризма" имеют Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Признать за Россией такой статус в ходе недавнего телефонного разговора у Байдена просил Зеленский.

08:11 Фото из приграничного села Головчино в Белгородской области, где, по словам губернатора, произошел артобстрел (якобы с украинской стороны).

08:05 Из-за войны в Украине более 4,6 миллионов человек остались без доступа к воде, сообщает фонд ЮНИСЕФ. В общей сложности более 6 миллионов украинцев каждый день имеют проблемы с питьевой водой.

08:01 Под Кривым Рогом под обстрел РСЗО попали села Зеленодольск, Марьянское и Велика Костромка, заявил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

08:00 Хотя Киев и заявил вчера о начале нового наступления РФ, эксперты пока так не считают, пишет New York Times.

Переброска сил в Украину еще идет, и "наземные передвижения, наблюдаемые в понедельник, не соответствовали ожидаемому крупномасштабному наступлению", сообщил изданию высокопоставленный украинский военный.

При этом, по его мнению, наступление может начаться в ближайшие дни.

Также издание цитирует спикера Пентагона Джона Кирби, который заявил о том же: россияне еще создают условия для "предстоящих операций".

07:38 Собрали другие важные моменты из брифинга Пентагона вчера вечером.

По данным американцев, в Украине сейчас 76 российских батальонно-тактических групп - это на 11 больше, чем неделю назад. Из этого количества 12 групп задействованы сейчас в Мариуполе, их высвобождение позволит усилить другие участки фронта. И 22 БТГ отдыхают на северных границах Украины. По украинским данным, напомним, у россиян непосредственно на территории наiей страны уже 87 БТГ, то есть порядка 60 тысяч военных. Основной упор в битве на востоке Украины Москва будет делать на бронетехнике и артиллерии, учитывая степной характер местности. Силы продолжают вводить в Украину, также укрепляются и тыловые службы. Наиболее серьезные бои продолжаются в Попасной (это нужно РФ, чтобы с запада заблокировать северодонецкую группировку ВСУ). Россияне за минувшие сутки около 200 раз поднимали военные самолеты, которые участвуют в "спецоперации".

07:21 США продлили украинцам, чья виза истекла, право оставаться и работать в стране, сообщает New York Times.

Речь о программе временной защиты TPS для порядка 60 тыс. украинцах. Украинцы, которые находятся в Штатах, могут подавать заявку на участие в программе.

07:02 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Главное:

Противник ведет наступление на левом берегу реки Северский Донец (то есть из Харьковской на Донецкую область). На Донбассе и в Причерноморье РФ начала наступление вдоль всей линии фронта. Основные усилия врага - на прорыве украинских позиций в Донецкой и Луганской областях. В Запорожской области войска противника сосредотачиваются в прилегающих к Донецкой области районах. Под Николаевым продолжается штурм Александровки, за истекшие сутки были существенно усилены обстрелы и областного центра. Генштаб отмечает, что бои на этом направлении имеют тактический характер.

06:54 ООН опубликовала апокалиптический пост о последствиях ядерной войны. Судя по картинке - речь об Украине.

Да и не только по картинке. Организация пишет, что даже региональный ядерный конфликт может вызвать голод у двух миллиардов человек.

Причиной станет "дезорганизация климата" - то есть либо упадет урожайность, либо поля будут заражены радиацией.

06:43 В Украине официально зарегистрировались почти полтора миллиона внутренних переселенцев, сообщила в эфире телемарафона глава Минсоца Марина Лазебная.

Выплаты для них начались с 8 апреля, деньги получили уже 250 тысяч украинцев. Размер этих выплат составляет, напомним, 2000 гривен для взрослых и 3000 – для детей или взрослых с инвалидностью.

Отметим, что, по данным ООН, в Украине более семи миллионов внутренних переселенцев. То есть выплаты идут примерно одной седьмой части тех, кто покинул свои дома. Еще порядка пяти миллионов человек уехали за границу (хотя часть из них уже вернулась).

06:33 Белгородский губернатор Гладков сообщает, что был обстрел якобы со стороны Украины. Пострадало село Головчино Грайворонского района. Травмирована женщина.

06:25 CNN пишет, что не может проверить подлинность видео из подвала "Азовстали", где, по данным "Азова", укрываются женщины и дети. Но издание отмечает схожесть "интерьера" подвала с предыдущими фото завода.