Утром во вторник, 19 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора в Крым.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По данным Генштаба, противник ведет наступление на левом берегу реки Северский Донец (то есть из Харьковской на Донецкую область).

Кроме того, на Донбассе и в Причерноморье РФ начала наступление вдоль всей линии фронта.

Основные усилия врага, по оценкам Генштаба ВСУ, сосредоточены на прорыве украинских позиций в Донецкой и Луганской областях.

В Запорожской области войска противника сосредотачиваются в прилегающих к Донецкой области районах.

Под Николаевом продолжается штурм Александровки, за истекшие сутки были существенно усилены обстрелы и областного центра. Генштаб отмечает, что бои на этом направлении имеют тактический характер.

"Не прекращаются ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины. В течение предыдущих суток состоялась активизация нанесения ракетных ударов по объектам в западных областях", - пишет Генштаб.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 54-го дня войны в Украине.