Российские войска наступают на Донбассе и ведут тактические бои под Николаевом - утренняя сводка Генштаба ВСУ
Утром во вторник, 19 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора в Крым.
Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.
По данным Генштаба, противник ведет наступление на левом берегу реки Северский Донец (то есть из Харьковской на Донецкую область).
Кроме того, на Донбассе и в Причерноморье РФ начала наступление вдоль всей линии фронта.
Основные усилия врага, по оценкам Генштаба ВСУ, сосредоточены на прорыве украинских позиций в Донецкой и Луганской областях.
В Запорожской области войска противника сосредотачиваются в прилегающих к Донецкой области районах.
Под Николаевом продолжается штурм Александровки, за истекшие сутки были существенно усилены обстрелы и областного центра. Генштаб отмечает, что бои на этом направлении имеют тактический характер.
"Не прекращаются ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины. В течение предыдущих суток состоялась активизация нанесения ракетных ударов по объектам в западных областях", - пишет Генштаб.
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