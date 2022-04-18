Американская газета The New York Times опубликовала репортаж из недавно освобожденной украинскими войсками Гусаровки Харьковской области, в котором утверждает, что село было обстреляно ВСУ с применением кассетных бомб.

Материал вышел на сайте издания 18 апреля.

В материале журналистов Томаса Гиббонс-Неффа и Джона Исмэя говорится, что с начала марта украинские военные наносили удары в направлении деревни Гусаровка. При этом наиболее вероятно, что использовались запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

Американские журналисты побывали в Гусаровке, контроль над которой ВСУ утратили в конце февраля. Там корреспонденты The New York Times нашли обломки использовавшейся для обстрела населенного пункта ракеты и убедились, что речь идет о кассетном боеприпасе для системы залпового огня "Ураган".

"Кассетный боеприпас, разорвавшийся рядом с домом местного жителя Дорошенко, не был выпущен российскими войсками. Судя по свидетельствам, рассмотренным The New York Times во время посещения этого района, весьма вероятно, что он был запущен украинскими войсками, пытавшимися отбить этот район", – сообщает издание.

Журналисты предположили, что ВСУ решили подвергнуть Гусаровку обстрелу кассетными боеприпасами, чтобы вернуть контроль над деревней. Авторы утверждают, что удар ВСУ кассетными боеприпасами по Гусаровке, который был совершен 6 или 7 марта, обошелся без жертв.

"Никто не погиб в ходе этого удара по Гусаровке, хотя в деревне по меньшей мере два человека погибли, поскольку украинские силы обстреливали ее большую часть месяца, нацеливаясь на российские силы", – говорится в статье.

В The New York Times напомнили, что Конвенция по запрещению кассетных боеприпасов, вступившая в силу в 2010 году, не разрешает их использование из-за неизбирательного вреда, который они могут причинить гражданскому населению. Также в газете упомянули, что ранее ее корреспонденты уж заподозрили ВСУ в использовании кассетных боеприпасов при обстрелах города Безруковка Харьковской области.

The New York Times отмечает, что получить какие-либо комментарии от представителей министерства обороны Украины не удалось.

Между тем после освобождения Гусаровки украинские власти обвинили россиян в пытках и убийствах людей, а также в расстрелах автомобилей с мирными жителями и заявляли, что часть жителей пропала без вести.

Ранее The New York Times сообщала, что видео с казнью украинцами связанных российских пленных подлинное.

Также это издание публиковало спутниковые фото тел из Бучи и заявляло, что они лежали так, когда в городе стояли войска России.