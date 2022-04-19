Анализируем ситуацию на 55-й день войны в Украине.

Сегодня продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значение резко усилились, по разным направлениям началось продвижение противника вперед.

Впрочем, в Украине уверены, что оно скоро захлебнется, поскольку наткнется на оборону самых боеспособных частей ВСУ.

А вот на Западе говорят, что пока еще не факт, что это и есть начало наступления, а не разведка боем.

В России же пока говорят лишь о том, что "началась вторая фаза спецоперации", не конкретизируя, о чем идет речь.

Подводим главные итоги дня.

Ситуация на фронте 19 апреля

Утром Генштаб сообщил, что противник ведет наступление на левом берегу реки Северский Донец (то есть из Харьковской на Донецкую область). Но основные усилия врага - на прорыве украинских позиций в Донецкой и Луганской областях.

На Донбассе конфигурация горячих точек почти не изменилась. Но в целом сейчас большие бои разворачиваются к северу от Славянска. Минобороны РФ отчитывается ежедневно, как проводит в этом районе авиаудары и обстрелы.

На берегу Оскольского водохранилища от боев разрушено село Яцковка, которое расположено на северной границе Донецкой области.

Также сегодня российские телеграм-каналы сообщили, что армия РФ вошла в Торское (украинская сторона этого не подтверждает) - это село к северу от Северска, который находится в тылу у группировки украинских войск, удерживающих Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.

В целом, очевидно, что россияне пытаются окружить эту группу войск, заходя с севера (через Кременную и Северск) и намереваясь прорваться с юга через Попасную, где идут наиболее тяжелые бои (оценка США).

О том, что сейчас главная задача РФ - продвинуться от Изюма и окружить Рубежное, Северодонецк и Попасную, заявил вечером и спикер Офиса президента Алексей Арестович.

И угрозы на этом направлении серьезные. Глава Лисичанской военной администрации Александр Заика сегодня настойчиво просил жителей региона срочно эвакуироваться - в связи с напряжённой ситуацией в городе, на который наступают российские войска.

Что касается Изюма, то российские войска продолжают в последние дни медленно продвигаться от этого города на юг в сторону Славянска вдоль трассы Харьков - Ростов.

В понедельник шли бои за деревню Долгенькое. Это прямо на границе Харьковской и Донецкой областей.

Навстречу наступающим на юг от Изюма российским войскам начал движение и южный фланг армии РФ в Запорожской области. Вчера противник пошел там в наступление и взял несколько населенных пунктов.

Сегодня глава областной военной администрации Александр Старух сообщил, что обострилась ситуация под Пологами. ВСУ, по его словам, держат линию обороны, но идет массированное наступление российских войск.

По его словам, в течение месяца на линии столкновения в Запорожской области были бои разной интенсивности. Однако за последние сутки они значительно активизировались, также усилились обстрелы населенных пунктов.

Отметим, что Пологи ещё в марте были захвачены российскими войсками. Сейчас армия РФ пытается идти в наступление от Полог на север - в сторону Гуляйполя.



Под Николаевым продолжается штурм Александровки, за истекшие сутки были существенно усилены обстрелы и областного центра. Генштаб отмечает, что бои на этом направлении имеют тактический характер

В Мариуполе Минобороны России вновь предложило украинским военным на "Азовстали" (последний крупный очаг обороны в городе) сдаться, объявив режим тишины и коридор для выхода без оружия с 14-00 до 16-00. Также оно предложило всем гражданским лицам покинуть территорию предприятия по этому же коридору (ранее украинская сторона заявила, что на "Азовстали" находятся сотни гражданских).

К моменту подготовки этой публикации нет точных данных - воспользовался ли кто-то этим предложением. В "ДНР" говорят, что никто не вышел. В то же время российские телеграмм-каналы публикуют видео неких гражданских лиц, которые, как утверждается, выходят из подвалов в районах "Азовстали". Но кто эти люди - непонятно.

В любом случае однозначно, что украинские военные в плен вновь сдаваться не стали. Иначе бы уже было много соответствующего видео с российской стороны.

И после 16-00 вновь начали наноситься массированные удары по предприятию и его окрестностям.

Уже наступление или еще нет?

Итак, мы видим, что Киев официально говорит о начале большого наступления.

"Начало активной фазы наступления войск РФ на востоке Украины с попыткой окружить наши войска", - такое определение дал событиям Арестович на вечернем брифинге. По его мнению, противник сейчас прощупывает наши слабые места, а затем будет сосредоточивать там усилия.

Цель россиян во второй фазе войны - захват Донбасса, что Кремль попытается представить внутри страны как свою победу. Но россиян ждёт провал, уверен Арестович, объясняя это тем, что на их пути стоит самая боеспособная группировка ВСУ.

Также сегодня о начале второй фазы войны заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции сейчас начинается", - сказал министр.

В то же время на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы". New York Times со ссылкой на военных экспертов пишет, что переброска сил в Украину еще идет и "наземные передвижения, наблюдаемые в понедельник, не соответствовали ожидаемому крупномасштабному наступлению".

Также издание цитирует спикера Пентагона Джона Кирби, который заявил о том же: россияне еще создают условия для "предстоящих операций".

То есть еще собирается с силами.

Это в целом соответствует и оценки украинского Минобороны, которое отмечало, что российские войска действуют сейчас более осторожно и постепенно "нащупывают" слабые места в обороне ВСУ, чтоб нанести по ним концентрированый удар.

Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон в интервью SkyNews полагает, что в случае успеха России на Донбассе будет новый удар по Киеву.

Он видит два вероятных исхода:

1. Россия захватит Донбасс и будет использовать его как аргумент в переговорах либо затем российская армия попытается "вновь пойти на Киев".

2. Попытка наступления России захлебнется и тогда начнется долгая война на истощение. В этом случае "обе стороны в какой-то момент начнут искать согласованный результат".

Кроме того Брентон не исключает использование Путиным ядерного оружия, если у него "что-то пойдет не так".

"Он пару раз говорил о переходе на ядерное оружие. И я бы не стал полностью исключать это, если у него что-то пойдет не так", - говорит экс-посол.

Кстати, сегодня у главы МИД РФ Лаврова спросили, будет ли Россия использовать против Украины ядерное оружие. Ответ Лаврова был такой: "На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений".

В общем довольно многозначительный ответ. Судя по всему, Лавров пытался таким образом дать понять Западу, что при его вмешательстве в эту войну последует прямое столкновение с Россией (о чем уже намекал Путин в своем обращении о начале "спецоперации"), в котором не исключено и использование и ядерного оружия.

Но вернемся к западным оценкам наступления. Институт изучения войны (США) согласен с тем, что оно уже началось:

1. Крупномасштабные наступательные операции стартовали в Донецкой и Луганской областях, они сосредоточены на Рубежном, Попасной и Марьинке.

2. Российские силы могут продвинуться вперед за счет сильной концентрации артиллерии и численности.

"Однако российские операции вряд ли будут значительно более успешными, чем предыдущие крупные наступления под Киевом. Российские военные вряд ли устранили первопричины — плохую координацию, неспособность проводить операции по пересеченной местности и низкий моральный дух — которые препятствовали предыдущим наступлениям", - пишут американские эксперты.

3. Украинские контратаки к юго-востоку от Харькова могут отвлечь часть российских подразделений, но вряд ли в ближайшие дни перекроют российские пути сообщения.

4. Российские силы, сосредоточенные вокруг Изюма, продолжат медленные наступательные действия на юго-восток и юго-запад и могут начать более масштабное наступление.

5. Россия и "ДНР" могут заявить о победе в битве за Мариуполь.

6. Российские силы могут начать новую наступательную операцию из Донецка на север через Авдеевку в сторону Краматорска.

То есть в целом, все готовятся к операции на Донбассе, но оценки по вероятности ее успеха сильно разнятся.

Объективно, как уже писала "Страна", российским войскам на Донбассе наступать сложно. Там стоит мощная группировка ВСУ на хорошо укрепленных за 8 лет позициях. И большой вопрос - есть ли у России достаточно ресурсов, чтоб пробить это сопротивление, полностью окружив украинские войска в зоне ООС.

Поэтому и возникает альтернативные версии: о том, что наступление будет носить более ограниченный характер и будет заключаться в окружении украинских войск в Северодонецке-Лисичанске, под Горловкой (Торецк и Нью-Йорк), и под Донецком (Авдеевка, Курахово и Марьинка). Также есть и конспирологическая теория, что главный удар российские войска будут наносить и вовсе не на Донбассе.

А, например, по Харькову (который сейчас подвергается сильным обстрелам) или по Одессе и Николаеву с выходом на границы Приднестровья (Николаев также серьезно обстреливали). Впрочем, Арестович тут угрозы не видит и говорит, что россияне там не наступать собираются, а наоборот - сдерживают попытки украинского контрнаступления.

Начало (или подготовка к началу) наступления России на Донбассе сказывается и на переговорном процессе, считает советник советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия серьезно делает ставку на вторую фазу войны, поэтому трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые переговоры", - говорит Подоляк.

Что с помощью оружием?

Дадим также краткую сводку, как Запад помогает Украине с вооружениями.

Сегодня из СМИ стало известно, что Великобритания собирается отправить в Украину в ближайшее время бронированные ракетные установки Stormer HVM.

Stormer производится компанией BAE Systems, может сбивать вражеские низколетящие самолеты и вертолеты. Экипаж состоит из трех человек (командир, водитель и стрелок). Установка использует ракеты Starstreak.

Нидерланды собираются поставить Украине бронетранспортеры. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен .

"Война в Украине переходит в новую фазу. Мы продолжим поддерживать Украину. Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять туда более тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров", - написала она в своем аккаунте в Twitter.

Румыния направит ВСУ Украины партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны, пишет Romania Libera.

Для поставки оружия румынским властям пришлось внести поправки в законодательство. Теперь Румыния может поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и "потенциальным союзникам альянса".

"Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь", - сообщили в минобороны Румынии.

Также на прошлых выходных США направили в Украину четыре самолета с вооружением из нового пакета военной помощи.

А в понедельник, 18 апреля, на границу с Украиной прибыл еще один. Об этом сообщила на брифинге в Белом Доме Джен Псаки.

Напомним, что в новый пакет военной помощи впервые вошло, в том числе, и тяжелое вооружение:

- Восемнадцать 155-мм гаубиц Howitzer последнего поколения,

- 40 тысяч артиллерийских снарядов,

- 200 бронетранспортеров М113,

- 11 вертолетов Ми-17,

- 100 бронированных многоцелевых машин,

и 300 дронов Switchblade.

В России уже заявили, что такие масштабные поставки оружия Запад ведет для затягивания войны, чтоб она велась "до последнего украинца". На это уже ответили в Евросоюзе: "предоставление Украине большого количества оружия означает не продление войны, а помощь в защите страны".

Обстрелы 19 апреля

В Донецкой области продолжают постоянные обстрелы на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях. Об этом утром сообщил глава области Павел Кириленко.

Последствия обстрелов в Донецкой области

Бизнесмен Сергей Тарута сегодня сообщил, что россияне сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе.

"По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были раненные защитники и прятались мариупольцы с детьми", - написал Тарута.

Правда, информацию Таруты опровергли в мэрии Мариуполя, заявив, что в зоне вокруг Азовстали уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы.

В Харькове в результате обстрелов сегодня погибли 3 человека, еще 16 - получили травмы. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, россияне обстреливают Харьков из РСЗО, которые находятся на расстоянии в 35-40 км от Харькова Он также сообщил, что интенсивность обстрелов города увеличилась.

Журналист немецкого Bild Бйорн Штритцель опубликовал видео последствий сегодняшних обстрелов Харькова Он сообщил, что видео снято на Салтовке. На видео видно, как минимум, две пострадавших от обстрела и пожара девятиэтажки.

Николаев подвергся ночному обстрелу из артиллерии. В результате произошел пожар в жилом доме и складском помещении магазина на Херсонском шоссе. Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожар после обстрела. Фото ГСЧС

Последствия российского удара по городу на видео показал мэр города Александр Сенкевич.

Также горел жилой дом в селе Черноморка, и хозпостройка в селе Лукашевка в Николаевской области.

Под Кривым Рогом под обстрел РСЗО попали села Зеленодольск, Марьянское и Велика Костромка, заявил глава городской военной администрации Александр Вилкул. Жертв нет.