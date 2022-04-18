В Кремле пока не дали ответа по поводу просьбы Оксаны Марченко помочь с обменом ее супруга Виктора Медведчука, задержанного в Украине. Зато набирает обороты тема с обменом его на пленных британцев.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Кремль сообщит, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука с просьбой помочь обменять ее мужа", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем военные из Великобритании, захваченные Россией в плен в Мариуполе, обратились в эфире российского телевидения к премьер-министру страны Борису Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука. Напомним, что такой вариант также предлагала Оксана Марченко.

Как известно, Львовский суд отправил Виктора Медведчука под арест без права залога.

По данным СМИ, Медведчук находится в столичном СИЗО под усиленной охраной.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.