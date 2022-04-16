Президент Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина готова обменять народного депутата Виктора Медведчука, но ответа от России Киев пока не получил.

"Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют", - сказал Зеленский.

Напомним, что Россия, по сути, уже предложила свой вариант обмена. Находящаяся в Москве жена Медведчука Оксана Марченко предложила его обменять на двух британских граждан, которые попали в плен к россиянам в Мариуполе.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский предложил обменять задержанного СБУ Медведчука на пленных. На это в Кремле дали понять, что не готовы к такому обмену.

Также "Страна" сообщала, что генпрокурор Венедиктова готова обменять Медведчука на украинских пленных ещё до суда.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.