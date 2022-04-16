Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко записала третье видеообращение после задержания мужа, в котором выдвинула предложение по его обмену на граждан Британии.

Она предложила провести обмен своего супруга на двух британских граждан, воевавших за Украину в Мариуполе и попавших в плен к россиянам - Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

Марченко записала видеообращение к родственникам британцев, попросив их обратиться к британскому премьеру Борису Джонсону, чтоб тот "повлиял на украинское руководство и добился освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на моего мужа Виктора Медведчука".

Вскоре после публикации обращения Марченко представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рассчитывает на быстрый ответ Великобритании на просьбу супруги Медведчука.

Ранее Владимир Зеленский предложил обменять задержанного СБУ Медведчука на пленных. На это в Кремле дали понять, что не готовы к такому обмену.

"Страна" подробно рассказывала, как исчез и появился Виктор Медведчук и что с ним теперь будет.

Также напомним, что война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.