Жена задержанного вчера Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к Владимиру Зеленскому, который, по словам главы СБУ Ивана Баканова, поручил задержать народного депутата от ОПЗЖ.

В опубликованном в сети видео Марченко требует освободить своего мужа.

"Прошу вас немедленно принять меры по освобождению моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов и не уезжал из страны. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Его жизнь должна быть в безопасности", - заявила Марченко.

Ранее Зеленский предложил обменять задержанного СБУ Медведчука на пленных. На это в Кремле дали понять, что не готовы к такому обмену.

"Страна" подробно рассказывала, как исчез и появился Виктор Медведчук и что с ним теперь будет.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.