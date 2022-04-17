Народный депутат Виктор Медведчук, которому 16 апреля Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения с домашнего ареста на арест без возможности внесения залога, находится в СИЗО под усиленной охраной.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Он под усиленной охраной", - рассказал собеседник издания.

По его словам, Медведчук находится в СИЗО, однако в каком именно - не уточнил.

Другой источник в силовых структурах сообщил изданию, что Виктор Медведчук находится под арестом в следственном изоляторе в Киеве.

Напомним, 27 февраля в МВД заявили, что глава политического совета "Оппозиционной платформы - за жизнь" покинул свой дом в Киеве, где он находился под домашним арестом.

А 12 апреля в СБУ сообщили, что в результате спецоперации Медведчук, намеревавшийся бежать в Москву, был задержан. Судя по заявлению ведомства, политик скрывался в Украине и носил форму ВСУ для маскировки. Глава СБУ Иван Баканов отметил, что задержать Медведчука было поручением лично от президента Владимира Зеленского.

Как писала "Страна", Зеленский заявлял, что Киев передал Москве сигналы о готовности обменять Медведчука, но ответа пока не было.

Между тем жена задержанного Оксана Марченко обращалась к Путину с просьбой помочь в обмене Медведчука.