Американские следователи должны получить доступ к народному депутату из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, которого задержала СБУ.

Об этом пишет The New York Times.

Издание напоминает, что нардеп является фигурантом американского расследования о вмешательстве России в американские выборы.

"На данный момент неясно, будет ли г-н Медведчук когда-либо давать показания в суде в Украине или будет ли он допрошен следователями, расследующими российские операции влияния в других местах", - пишет издание.

NYT с беспокойством предполагает, что Медведчука все же выдадут в Россию по обмену. И он может оказаться в недосягаемости от американских правоохранителей.

Связь Медведчука с "кремлингейтом" издание проводит через Пола Манафорта, который в 2017 году консультировал партию "Оппозиционный блок", а ранее - Партию регионов и Виктора Януковича.

Отметим, что Медведчук в эти партии не входил.

Также NYT напоминает, что у следствия есть доказательства контактов людей Трампа с персонами в Украине, близкими к Медведчуку.

Напомним, позавчера Медведчука задержала СБУ. Первый об этом сообщил Зеленский и опубликовал фото нардепа.

На его задержание уже отреагировали и в РФ. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил украинским властям.

Зеленский предложил обменять задержанного СБУ Медведчука на пленных украинцев, однако власти России дали понять, что не готовы это делать.

"Страна" подробно писала о том, как исчез и появился Виктор Медведчук и что с ним теперь будет.