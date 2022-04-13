Служба безопасности Украины опубликовала показания охранника народного депутата Виктора Медведчука Андрея Тарана. По его словам, политик уехал из своего дома в столице Украины за день до вторжения России.

Видео с рассказом 45-летнего мужчины опубликовал Фейсбук СБУ.

Таран сообщил, что 23 февраля в час ночи совершил два выезда автомобиля с территории дома Виктора Медведчука для усыпления бдительности полиции. А в третий раз Таран выехал уже с Медведчуком в салоне, который вскоре пересел в другую машину. Таким образом, нардеп за сутки до начала вторжения РФ покинул место домашнего ареста.

По словам охранника, Медведчук прятался после этого в частном доме на территории Киева со своими поваром и охраной.

В день, когда планировался выезд на Приднестровье, нардеп вышел одетым в украинскую военную форму и балаклаву и сказал: "Все, спасибо, ждите дальнейших указаний". После этого отбыл в кортеже из двух машин.

Напомним, о задержании Медведчука стало известно из сообщения Зеленского в соцсетях вечером 12 апреля.

А сегодня глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию Медведчука. По словам Баканова, нардеп намеревался тайно перебраться в Приднестровье, а затем в Москву но план был сорван украинскими спецслужбами.