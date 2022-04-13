Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал тех, кто проходит по делу Виктора Медведчука о торговле углем с "ЛДНР", собрать вещи и идти в СБУ "сдаваться".

Об этом Данилов заявил 13 апреля в эфире телемарафона.

"Финансирование терроризма, финансирование "ЛДНР" является абсолютно уже доказанным фактом, и этим людям надо уже самим идти в СБУ, сдаваться и давать показания. Эти люди известны всей стране. Известно, кто вел с ними бизнес. Их найдут так же, как Медведчука", - сказал секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов предупредил, что "на Медведчуке это (то есть задержания) не закончится.

"Эти люди привели сюда "русскую весну". Это была целая система. Они развернули здесь пророссийский лагерь и работали открыто с 2014 года. Это совершенно недопустимо. Есть у этих людей большое желание убежать, но я думаю, у них это не получится", – заявил чиновник.

Напомним, подозрения по "угольному делу" были предъявлены экс-президенту Петру Порошенко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как в конце февраля исчез и 12 апреля появился Виктор Медведчук и что с ним теперь будет. Власти обвинили народного депутата в том, что он скрывался в Украине и собирался уйти через границу за рубеж. А Зеленский уже предложил России обменять нардепа на украинских военнопленных.