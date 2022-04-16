Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба суда в субботу, 16 апреля.

"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда города Львова удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований, которое согласовано генеральным прокурором, и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении суда.

В суде напомнили, что Медведчук должен был быть под домашним арестом, но 26 февраля правоохранители не обнаружили нардепа дома, а 2 марта объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

18 марта суд заочно назначил Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Теперь, после задержания политика, судья рассмотрел ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) и оставил эту меру пресечения в силе.

Защита вправе обжаловать решение суда.

Напомним, Зеленский заявил, что Киев передал Москве сигналы о готовности обменять Медведчука, но ответа пока не было.

Ранее мы писали, что генпрокурор Ирина Венедиктова готова обменять Медведчука на украинских пленных ещё до суда.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.