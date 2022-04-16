Львовский суд отправил Виктора Медведчука под арест без права залога
Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба суда в субботу, 16 апреля.
"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда города Львова удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований, которое согласовано генеральным прокурором, и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении суда.
В суде напомнили, что Медведчук должен был быть под домашним арестом, но 26 февраля правоохранители не обнаружили нардепа дома, а 2 марта объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
18 марта суд заочно назначил Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Теперь, после задержания политика, судья рассмотрел ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) и оставил эту меру пресечения в силе.
Защита вправе обжаловать решение суда.
Напомним, Зеленский заявил, что Киев передал Москве сигналы о готовности обменять Медведчука, но ответа пока не было.
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