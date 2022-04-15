Вице-премьер Ирина Верещук рассказала "Стране" подробности вчерашнего обмена пленными между Украиной и Россией.

"Украине удалось вернуть не только попавших в плен военнослужащих, а и захваченных оккупантами гражданских. Мы отдали им их 4 офицеров, 18 солдат. Они нам: 5 офицеров, 17 военнослужащих, а также нам отдали 8 гражданских. Гражданские - разные: есть работник Антонова, охранник, волонтер, парамедик. География тоже широкая: кто из Макаровского района, кто из Сумской области. У каждого - своя история", - сообщила Верещук.

Также вице-премьер прокомментировала, что происходит с украинскими солдатами, которые сами сдаются в плен (о таких случаях, в частности, заявлял на днях командир полка "Азов" в Мариуполе).

"Это решение командира. Моя задача вытаскивать всех, женщин в первую очередь. Я не должна разбираться, какие обстоятельства сдачи в плен, это делают другие органы. Также у нас задача вытаскивать гражданских, их очень много. Россия напрасно надеется, что сможет нас ими шантажировать, выменивая на военных. Этого не будет", - добавила Верещук.

Вице-премьер уточнила, что лично ей неизвестно о фактах сдачи в плен украинских военных в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.