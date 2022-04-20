Утром в среду, 20 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что войска РФ продолжают наступательные действия на востоке, а также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, к югу от Изюма противник атаковал села Сулиговка и Дибровное в нескольких километрах от границы Донецкой области.

Также сообщаются, что продолжаются бои вокруг Кременной и Торского в Луганской области. Со стороны Кременной противник намеревается наступать на Лиман (Донецкая область).

По данным Генштаба ВСУ, идет наступление РФ с целью продвинуться вглубь Попасной.

На юге Донецкой области бои идут у границ региона западнее Волновахи и до Великой Новоселки (Ровнополь и Сторожевое).

Генштаб ВСУ сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удерживании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка.

"В дальнейшем российские оккупанты продолжат оказывать огненное влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области", - сообщает Генштаб.

Также сообщается, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.

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